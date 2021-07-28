أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريا

أعلنت جامعة أم القرى، أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443، ستكون حضوريًا لكافة المراحل التعليمية في مقار وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة، أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

ودعت الجامعة زائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة، للتأكد من حالة التحصين.

وشددت الجامعة على طلبتها بضرورة التحصين «محصن متعافيا، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين»، وفي حال عدم التحصين، لن يتمكن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.