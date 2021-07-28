ودعت الجامعة زائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة، للتأكد من حالة التحصين.
وشددت الجامعة على طلبتها بضرورة التحصين «محصن متعافيا، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين»، وفي حال عدم التحصين، لن يتمكن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.
كانت هذه تفاصيل خبر أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.