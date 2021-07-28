1888 شجرة جاكرندا

وأكد رئيس الجمعية، قناص آل سوار، أنها قطعت عهدا بأن تزرع بعدد كل مريض سرطان، البالغ 1888 مريضا، شجرا أخضر.
وأوضح «آل سوار» أن هدف المبادرة أن يعي كل مواطن أن من زرع هذه الأشجار هم صانعو الأمل، مرضى السرطان، لافتا إلى أن هذه المبادرة هي بداية لتأسيس مركز الكشف المبكر، الذي يشارك فيه كل مواطن وموظف، لخدمة مرضى السرطان.
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