استئناف التوسعة السعودية الثالثة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، عن استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، من خلال إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال، التي بلغت 60 ترخيصا. يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع في استيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج، بمسطح إجمالي 519.149 متر مربع، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف. ويشمل استئناف الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر، أعمال البوابات والمنارات الرئيسية: باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح. كما أكدت الوكالة استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزاني الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة، وحزم مشروعات البنية التحتية، بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.



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