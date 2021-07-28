حائل : ضبط مواطنين يعتديان على عمال محطات الوقود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد ارتكابهما جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود ومن ثم الهرب، وكذلك تعمدهما إتلاف بعض المرافق العامة.
وأضاف أنه تمت اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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