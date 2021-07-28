السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال الملك المفدى:” يطيب لنا بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلادكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار”.