الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود بحائل

متابعات الخليج 365 - حائل

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر.

إحالة المتهمين للنيابة:

وأضاف متحدث شرطة حائل أنهما ارتكبا جرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهرب، وتعمدهما إتلاف بعض المرافق العامة.

وأوضح أنه جرى إيقافهما واتخذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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