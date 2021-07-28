إغلاق 10 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، 10 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملاتها الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية مرتادي الأسواق إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر (940) أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية. من جهة أخرى كثفت أمانة جدة جولاتها الرقابية برفع المخلفات من الأراضي البيضاء وذلك بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتوفير بيئة صحية مناسبة للأهالي والسكان.

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