شكرا لقرائتكم خبر ناد لـ«هندسة البرمجيات» بجامعة الأمير سطام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف النادي إلى مساعدة الطلاب والطالبات على سد الفجوة بين الجانبين النظري والعملي، وتمكينهم للتأثير على المجتمع من خلال إثراءاتهم التقنية والتكنولوجية لتعزيز المفاهيم المكتسبة عن طريق العمل على حل المشاكل التي تواجههم بأساليب تقنية لعصر حاسوبي ذكي.
كما يسعى إلى تحفيز جميع طلاب وطالبات الكلية واستنطاق قدراتهم لإظهار إبداعاتهم والحرص على منحهم مساحة من الحرية والدعم بما يساعدهم على إطلاق إبداعاتهم واستغلال الموارد المتاحة بطريقة فعالة والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف النادي، إضافة إلى تحقيق ريادة المشاريع في هندسة البرمجيات وخدمة المجتمع والمهتمين من طلاب وطالبات الجامعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.