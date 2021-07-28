ناد لـ«هندسة البرمجيات» بجامعة الأمير سطام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس، نادي «هندسة البرمجيات» بكلية هندسة وعلوم الحاسب.

ويهدف النادي إلى مساعدة الطلاب والطالبات على سد الفجوة بين الجانبين النظري والعملي، وتمكينهم للتأثير على المجتمع من خلال إثراءاتهم التقنية والتكنولوجية لتعزيز المفاهيم المكتسبة عن طريق العمل على حل المشاكل التي تواجههم بأساليب تقنية لعصر حاسوبي ذكي.

كما يسعى إلى تحفيز جميع طلاب وطالبات الكلية واستنطاق قدراتهم لإظهار إبداعاتهم والحرص على منحهم مساحة من الحرية والدعم بما يساعدهم على إطلاق إبداعاتهم واستغلال الموارد المتاحة بطريقة فعالة والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف النادي، إضافة إلى تحقيق ريادة المشاريع في هندسة البرمجيات وخدمة المجتمع والمهتمين من طلاب وطالبات الجامعة.