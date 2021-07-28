1060 جولة رقابية على أسواق ومراكز الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 1060 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 6 منشآت وضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات «940»، 19 بلاغا لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، مشيرة إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، واشتراطات البلدية، مع رفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.



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