شكرا لقرائتكم خبر الطيران المدني: تلقي الجرعتين شرط سفر المواطنين إلى الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت الهيئة العامة للطيران المدني تلقي جرعتي لقاح كورونا لسفر المواطنين إلى الخارج، على أن يسري ذلك اعتبارا من 9 أغسطس المقبل.

وأكدت الهيئة خلال تعميم جديد وجهته إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بالفيروس خارج المملكة، والمتعافون اذين لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.