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تسجيل 1334 إصابة بكورونا.. وشفاء 1079 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد 19)، ليصبح الإجمالي 522,108 حالات، فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصبح الإجمالي 502,528 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

1334 إصابة جديدة

1079 حالة شفاء

11,380 حالة نشطة

1409 حالات حرجة

11 حالة وفاة جديدة

8200 إجمالي الوفيات

522,108 إجمالي الإصابات

502,528 إجمالي حالات الشفاء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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