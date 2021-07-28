شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1334 إصابة بكورونا.. وشفاء 1079 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
1334 إصابة جديدة
1079 حالة شفاء
11,380 حالة نشطة
1409 حالات حرجة
11 حالة وفاة جديدة
8200 إجمالي الوفيات
522,108 إجمالي الإصابات
502,528 إجمالي حالات الشفاء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.