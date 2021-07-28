تسجيل 1334 إصابة بكورونا.. وشفاء 1079 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصبح الإجمالي 522,108 حالات، فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصبح الإجمالي 502,528 حالة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. 1334 إصابة جديدة 1079 حالة شفاء 11,380 حالة نشطة 1409 حالات حرجة 11 حالة وفاة جديدة 8200 إجمالي الوفيات 522,108 إجمالي الإصابات 502,528 إجمالي حالات الشفاء

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