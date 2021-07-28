شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول للدراسات العليا بجامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب القبول على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا، وذلك عبر البوابة الالكترونية، ويستمر القبول حتى 3 محرم المقبل.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أنه جرى اعتماد 15 برنامجا جديدا للدراسات العليا، يشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية في 7 كليات، مؤكدة أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

ودعت العمادة المتقدمين إلى الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول بموقع الجامعة الالكتروني.