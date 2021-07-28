بدء القبول للدراسات العليا بجامعة الباحة

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وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أنه جرى اعتماد 15 برنامجا جديدا للدراسات العليا، يشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية في 7 كليات، مؤكدة أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.
ودعت العمادة المتقدمين إلى الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول بموقع الجامعة الالكتروني.
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