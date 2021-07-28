شكرا لقرائتكم خبر تزوير تواريخ صلاحية 400 طن روبيان في مستودع بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 412 طنا من الروبيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد المستودعات غير المرخصة بمنطقة جازان.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وجرى ضبط وحجز الكميات المخزنة والمخالفة من الروبيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أجري عليها التعديل، إضافة لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.

وأغلقت على إثر ذلك المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم، استكمالا لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.

عقوبة المخالفات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية: