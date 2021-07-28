تزوير تواريخ صلاحية 400 طن روبيان في مستودع بجازان

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وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وجرى ضبط وحجز الكميات المخزنة والمخالفة من الروبيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أجري عليها التعديل، إضافة لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.
وأغلقت على إثر ذلك المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم، استكمالا لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.
عقوبة المخالفات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية:
- 10ملايين ريال
- منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يوما
- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما، أو إلغاء الترخيص
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