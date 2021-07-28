، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره.. ويتنحى عن المنصب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على قبول الاعتذار الذي تقدّم به رئيس لجنة الانضباط والأخلاق ماجد العريني، عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، وذلك بناءً على ظروفه الخاصة؛ حيث سينهي مهام عمله في اللجنة رسمياً في الأول من أغسطس المقبل.
وقدّم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
ومن المقرر أن يعيد الاتحاد السعودي تشكيل اللجنة؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.
رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره.. ويتنحى عن المنصبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على قبول الاعتذار الذي تقدّم به رئيس لجنة الانضباط والأخلاق ماجد العريني، عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، وذلك بناءً على ظروفه الخاصة؛ حيث سينهي مهام عمله في اللجنة رسمياً في الأول من أغسطس المقبل.
وقدّم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
ومن المقرر أن يعيد الاتحاد السعودي تشكيل اللجنة؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
09:06 PM
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:02 PM
وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على قبول الاعتذار الذي تقدّم به رئيس لجنة الانضباط والأخلاق ماجد العريني، عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، وذلك بناءً على ظروفه الخاصة؛ حيث سينهي مهام عمله في اللجنة رسمياً في الأول من أغسطس المقبل.
وقدّم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
ومن المقرر أن يعيد الاتحاد السعودي تشكيل اللجنة؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين.
، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد القدم يقدم اعتذاره.. ويتنحى عن المنصب ،
المصدر : الخليج 365
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