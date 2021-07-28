، مسؤولان أمريكيان: العودة للاتفاق النووي مع إيران ليست مجدية لأن برنامجها تطور ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدا أن واشنطن ليست مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة

ذكر مسؤولان أمريكيان اليوم (الأربعاء)، أنه لن يكون من المجدي العودة إلى الاتفاق النووي 2015 مع إيران خلال أشهر قليلة.

ولفتا إلى أن البرنامج النووي لطهران سيتقدم خلال أشهر بما يجعل قيود اتفاق 2015 بلا فائدة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين، أن إيران لن تتمكن من الحصول على اتفاق نووي جديد في محادثات فيينا.

وأكدا أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للعودة إلى الوضع الذي تقدم فيه تنازلات كبيرة مقابل القليل من طهران، وفقاً لـ"الشرق".