شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعتداء وتهديد للكادر الصحي بـ«الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ مصدر لـ«اليوم»: إلحاق الضرر والتلف بالأجهزة الطبية

_ الاعتداء على جهاز التخطيط القلبي وكسر شاشة الجهاز

_تهديد الطبيبة علنًا أمام جميع المتواجدين في المستشفى

كشف مصدر لـ«اليوم»، عن وقوع حادث اعتداء بمجمع الدمام الطبي، التابع لشبكة الدمام الصحية، ووصول الاعتداء والتهديد للكادر الصحي، وطاقم التمريض، إضافة إلى إلحاق الضرر والتلف بالأجهزة الطبية.

وقال المصدر: حضر أخوان لمجمع الدمام الطبي، يوم الإثنين؛ للاستفسار عن حالة مريضة من أقاربهما بالمجمع، وذلك عن طريق الخدمة الاجتماعية، كون ذلك أحد حقوقهما، إلا أن أحدهما تهجم على طاقم التمريض، والكادر الطبي، وألحق الضرر بالطاولات والمقاعد وسحبها من مواقعها، إضافة إلى الاعتداء على جهاز التخطيط القلبي وكسر شاشة الجهاز.

وأضاف: توجه الآخر إلى مكتب الطبيبة، وأخرجها من مكتبها، وهددها علنًا أمام جميع المتواجدين في المستشفى من الطاقم العاملين والمراجعين.

وأكد المصدر أنه تم رفع القضية للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى، وأن الموظفين والطاقم الطبي العاملين بالمجمع، يتعرضون بشكل متكرر للاعتداء والضرب من عدد من المراجعين، والأشخاص من خارج المجمع، وبعد ذلك، يرفع المجمع الادعاءات والشكاوى للجهات المختصة، إلا أنه لا يتم الوصول لحلول أو اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتجمع الشرقية الصحي محمد المقيبل، الى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية حول الحادث.