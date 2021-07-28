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جامعة الطائف تستعد للعودة الحضورية للعام الدراسي

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شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تستعد للعودة الحضورية للعام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

جامعة الطائف تستعد للعودة الحضورية للعام الدراسي

الحث على سرعة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد مدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري اليوم المسار المخصص لتطعيم طلاب وطالبات التعليم العام بمركز الخدمات الطبية بجامعة الطائف، للاطلاع على آلية سير العمل، استعداداً للعودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي الجديد.

الاهتمام بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم

وأكد اللهيبي على ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم خلال الجائحة، وعلى دور الجامعات في خدمة المجتمع، مشيداً بمستوى الخدمة المقدمة بالمركز.

وحث مدير تعليم محافظة الطائف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم على سرعة أخذ التحصين قبل بداية العام الدراسي الجديد.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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