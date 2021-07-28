شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 60% من مشروع متنزه صفا نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة منطقة نجران 60% من أعمال مشروع متنزه الصفا غرب مدينة نجران. ويأتي المتنزه ضمن مشروعات أمانة منطقة نجران التطويرية لتحسين جودة الحياة في المدينة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويقع المشروع غرب مدينة نجران ويحوي مسطحات خضراء تقدر بـ46 ألف متر مسطح، وساحة لإقامة الفعاليات والاحتفالات، وألعاب أطفال وملاعب كرة قدم وممرات، وشلال مياه أعلى جبل رعوم يبلغ ارتفاعه 56 م، ودورات مياه، ومجرى لتصريف مياه السيول بطول 800 م، و500 موقف للسيارات.

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