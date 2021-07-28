المملكة تشارك في قمة تمويل الشراكة العالمية بلندن اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ؛ يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025م، التي ستقام على مدى يومي 28 - 29 يوليو الحالي في لندن بالمملكة المتحدة.

ويلقي وزير التعليم اليوم كلمة المملكة نيابة عن ولي العهد خلال القمة التي ستنعقد بمشاركة رؤساء 12 دولة، و60 وزيرا للتعليم، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤثرين وشركاء من فئة الشباب.

وتتناول أعمال القمة دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، وجمع 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب أصحاب المصلحة.

يذكر أن الشراكة العالمية من أجل التعليم هي منظمة عالمية رائدة غير حكومية، ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة، وتدعم تمويل خدمات تعليم ذات جودة لجميع الأطفال، لا سيما في البلدان الأقل دخلا؛ للاستفادة من فرص القرن الـ21، وتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وكذلك ردم الفجوات التعليمية والرقمية، وذلك بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

إلى ذلك التقى الدكتور آل الشيخ أمس وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جيمس كليفرلي، وذلك خلال حضوره القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025 م في العاصمة البريطانية لندن.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستعراض جهود المملكة في دعم التعليم من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشاركة السعودية في أعمال القمة المنعقدة حاليا في العاصمة البريطانية (لندن)، والتأكيد على دور المملكة في دعم التعليم على مستوى العالم.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وقيادتها في دعم ومشاركة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، والمساهمة في رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المماثلة.

عن القمة العالمية للتعليم

مكان الانعقاد

لندن

الرعاية

• رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا

• رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون

التنظيم:

الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)

المشاركون:

• رؤساء 12 دولة

• 60 وزيرا

• ممثلون عن القطاع الخاص

• مؤثرون وشركاء من فئة الشباب

أبرز المحاور:

دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم

رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة