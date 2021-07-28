إيقاف 25 مخالفا أشعلوا النار في متنزه السودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفا لنظام البيئة، منهم 14 مواطنا و11 مقيما، من الجنسيات المصرية والباكستانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة. وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى 3000 ريال. وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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