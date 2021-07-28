القبض على ثلاثيني تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة عسير على شاب سعودي في عقده الثالث من العمر تحرش بفتاة داخل مركز تجاري بمدينة أبها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، في بيانه أمس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.



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