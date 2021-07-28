شكرا لقرائتكم خبر استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية بالمسجد الحرام، من خلال إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والبالغة 60 ترخيصا.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، أن ذلك يأتي بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج، بمسطح إجمالي 519,149 م2، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله-، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف.

وناقشت الوكالة الخطط والمشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة خلال المرحلة الحالية، والعمل بتضافر جميع الجهود على إعداد وتهيئة المساحات والمناطق المخصصة لموسم العمرة لعام (1442هـ - 1443هـ)، وفق المساحات والمسارات المعتمدة في خطط التفويج.

وأكدت أن استكمال الأعمال، لجاهزيتها واستفادة قاصدي بيت الله الحرام من هذه التوسعات المباركة وخدماتها خلال موسم العمرة، وفقا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية، سعيا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهة ثانية جهزت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام، كوادرها البشرية في استقبال قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين والزوار، حيث استعدت الإدارة بتكثيف جهودها من خلال الإدارات التابعة لها في استقبال قاصدي بيت الله الحرام.

ومن الإدارات التابعة للإدارة العامة والتي تقدم خدماتها داخل صحن الطواف والمسعى إدارة هيئة المسجد الحرام، حيث تنفذ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والتواجد بمواقع المقام وخلف المقام والمسعى، والإشراف المباشر على ذلك، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة، والإشراف على ترتيب مصليات الجنائز. كما جرى الاستعداد في جانب التوعية والنصح داخل المسجد الحرام، من خلال إدارة التوعية التي تعنى بنشر المواد العلمية التوعوية للحجاج والمعتمرين والزوار، وكسب قلوب القاصدين للمسجد الحرام بتقديم الإهداءات وبذل الرفق في نصحهم، وتوعية الزائرين بالإرشادات والآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء تأدية مناسك العمرة بعدد من اللغات من ضمنها (الإنجليزية، الأردو، المليباري). وتعمل إدارة اللجان الميدانية على إجراء الجولات المستمرة لتقديم النصح والإرشاد، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتدابير الوقائية بين الطائفين والموظفين، والحفاظ على التباعد في الصلوات وبين الطائفين وفي جنبات المسجد الحرام حفاظا على الصحة العامة للقاصدين والزوار. كما تعقد إدارة تطوير أعمال الهيئة الدورات التعريفية والتطويرية لمنسوبي الإدارة العامة، والتي يتمثل عملها في إنشاء الحقائب التطويرية وتقديم سلسلة الرسائل التطويرية، والمحاضرات واللقاءات التعريفية بالتعاون مع أكاديمية المسجد الحرام.

استئناف الأعمال يشمل:

أعمال البوابات والمنارات الرئيسة

باب الملك عبدالعزيز

باب العمرة

باب الفتح

أعمال استكملت

تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف

أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني

الأعمال والخدمات المساندة

حزم مشروعات البنية التحتية