شكرا لقرائتكم خبر دعم مداخل وسلالم الحرم بفرق الحقائب الأسطوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام استعداداتها لموسم العمرة وذلك بعدد من الخدمات والمهام لاستقبال المعتمرين والمصلين والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

فيما جرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي يصل عددها لـ 50 حقيبة، ويصل عدد العمالة الخاصة بمتابعة الحقائب الأسطوانية وعمالة توزيع العبوات إلى 600 عامل، إضافة إلى خدمة توزيع ماء روبوت زمزم، حيث يعمل هذا الروبوت على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن هناك خدمات ومهاما وفرت لقاصدي بيت الله الحرام، تنوعت ما بين خدمات فنية وخدمية ومشاركات فعالة، منها مراوح الرذاذ التي تلطف الهواء باستخدام تبريد الهواء بالرذاذ، ويبلغ عددها 250 مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.