اتفاقية تعاون لحصر مشكلات الحماية الأسرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بمكتبه أمس، اتفاقية تعاون بين فرعي وزارة الموارد البشرية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة فهد بن رقوش، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة حسام آل محسن، حصر المشكلات الاجتماعية في مجال الحماية الأسرية، وتقديم الحلول المناسبة لها، إلى جانب إعداد الدراسات المتخصصة وتقديم الدورات التدريبية التي تعنى بهذا الخصوص.



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