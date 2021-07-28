شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يستعرض أعمال وتحديات الجهات المشاركة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج هذا العام 1442هـ.

واطلع الفيصل على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام، كما جرى مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني بمناسبة حصول الجامعتين على جوائز عالمية.

وهنأ الفيصل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول عربيا، كأفضل مؤسسة للتعليم العالي بحسب تصنيف التايمز للتعليم العالي السنوي للجامعات، كما هنأ رئيس جامعة أم القرى بمناسبة حصول الجامعة على جائزة بلاك بورد للتميز الدولية للعام 2021م، عن فئة التدريب والتطوير المهني للتدريب والتطوير المهني على مستوى العالم.

وأكد أمير المنطقة أن الإنجاز العلمى للجامعتين يضاف إلى إنجازات الوطن في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين.

يشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز حافظت على مركزها الأول عربيا في تصنيف (مؤسسة التايمز) للتعليم العالي السنوي للجامعات لأربعة أعوام متتالية، إضافة إلى تصدرها على مستوى الجامعات العربية ودخولها ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم، فيما حصلت جامعة أم القرى على جائزة بلاك بورد للتميز الدولية نظير نجاحاتها المتحققة في عمليات التعليم والتدريب الالكتروني والتحول الرقمي.