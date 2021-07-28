220 جهاز تعقيم مستشعرة للحركة في المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوية تعمل بنظام مستشعر للحركة، في عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19». وشملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.



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