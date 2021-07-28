5 تطبيقات ذكية أسهمت في تجويد الخدمات بالحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت 5 تطبيقات ذكية نفذها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام، في تسهيل الإجراءات وتسريعها، وتقديمها بدقة عالية، وتوفير الوقت والجهد، لخدمة ضيوف الرحمن من أبرزها بطاقة الشعائر الذكية.

وأوضح الأمين العام للمجلس عبدالله المقاطي لـ»مكة» أن الهدف من تفعيل التطبيقات خلال موسم حج هذا العام، رفع مستوى الخدمة المقدمة للحاج والمعتمر، إضافة إلى تطوير العمل المهني والاحترافي، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، ومبادرات وزارة الحج والعمرة، وتحولها الجذري من الخدمات التقليدية للحاج والمعتمر والزائر، إلى صناعة الضيافة بمواصفات عالمية تواكب العصر، وتتسق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وسائل تقنية

وقال المقاطي «يأتي تطبيق مبادرة بطاقة الشعائر الذكية، أو بطاقة الحج الذكية، في مقدمة هذه الوسائل والتطبيقات التي أسهم المجلس والقطاع في تفعيلها وتطبيقها في مختلف ميادين العمل، وذلك لما لها من مميزات وخصائص مفيدة، خاصة وأنها تعد إحدى المبادرات المواكبة لرؤية 2030، وقد جاء تطبيقها؛ لتكون نموذجا ناجحا للتقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن بطاقة تعريفية ذكية لكل حاج، تضم عددا من الخصائص والميزات، وتحتوي على باركود يحوي جميع بيانات الحاج ومعلوماته الشخصية والطبية والسكنية.

البوابات الذكية

وأشار إلى أن استخدام البوابات الذكية أسهم في تعزيز تجارب حجاج هذا العام، وتسهيل حركة دخولهم لمخيماتهم في المشاعر المقدسة وخروجهم منها، عن طريق استخدام بطاقة شعائر الذكية، وذلك من منطلق أن البوابات الذكية تمتاز بسرعة أعلى من البوابات الالكترونية عند معالجة بيانات الحاج ومعلوماته، في حين تقدم هذه التقنية الذكية أسرع الطرق وأنجعها لعمليات المراقبة والحد من دخول غير النظاميين للمخيمات.

وأضاف بأن سوار الحاج الذكي (نسك) أسهم المجلس في طرحه للمرة الأولى على الحجاج في نسخته التجريبية، حيث وزع 5 آلاف سوار عليهم، باعتباره خدمة تقنية متقدمة تعتمد مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء، وقدم سوار الحاج خدمات رئيسة شملت توفير كامل المعلومات الخاصة بالحاج، ومتابعة ورصد بيانات حالته الصحية في تطبيق توكلنا، وقياس نسبة أوكسجين الدم ونبضات القلب بشكل دوري، وذلك للتأكد من استقرار حالته الصحية، كما أتاح طلب بعض المساعدات الطبية الطارئة.

