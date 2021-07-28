السعودية | في عملية مدتها 8 ساعات.. فصل توأم طفيلي يمني بالرياض

شكرا لقرائتكم في عملية مدتها 8 ساعات.. فصل توأم طفيلي يمني بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقرر غدا الخميس إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وفي هذا الشأن، أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، متوقعاً أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 8 ساعات ونصف الساعة، وتُجرى على ثماني مراحل، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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أطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة

كما أضاف أن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراكا في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

التوأم الطفيلي عائشة

يذكر أن عملية التوأم تعد العملية رقم 50 ضمن خبرة رائدة للمملكة على مدى ثلاثة عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

وأجرى الفريق الطبي والجراحي في الفترة السابقة العملية رقم 49 لتوأم ملتصق بالصدر والبطن بعملية معقدة تكللت بالنجاح التام، ولم يتم الإعلان عنها استجابة لرغبة والدي التوأم.