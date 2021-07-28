، فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة مريض مع ورم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، في إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من ورم في الفك العلوي لأكثر من سنة ونصف.
وأوضحت "صحة بيشة"، أن المريض حضر لعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله إثر تورم في الفك، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت وجود تورّم في الفك العلوي ممتد لعظمة قاع العين اليسرى مما أدى إلى تآكل في الفك العلوي وعظام الأنف والجيوب الأنفية.
وأضافت "صحة بيشة"، أنه تم تشكيل فريق طبي بشكل عاجل، حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية وذلك بإزالة التورم بالتدخل جراحياً وعمل جراحة تجميلية للفك، ويتمتع المريض بصحة جيدة وقد خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.
وأجرى العملية فريق طبي مكوّن من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ليزابيث هيدالغو أخصائية جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين، والدكتور حبنان القحطاني طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:50 PM
تدخل جراحي أنقذ حياته بعد أكثر من عام ونصففريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة مريض مع ورم
نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، في إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من ورم في الفك العلوي لأكثر من سنة ونصف.
وأوضحت "صحة بيشة"، أن المريض حضر لعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله إثر تورم في الفك، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت وجود تورّم في الفك العلوي ممتد لعظمة قاع العين اليسرى مما أدى إلى تآكل في الفك العلوي وعظام الأنف والجيوب الأنفية.
وأضافت "صحة بيشة"، أنه تم تشكيل فريق طبي بشكل عاجل، حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية وذلك بإزالة التورم بالتدخل جراحياً وعمل جراحة تجميلية للفك، ويتمتع المريض بصحة جيدة وقد خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.
وأجرى العملية فريق طبي مكوّن من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة ليزابيث هيدالغو أخصائية جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين، والدكتور حبنان القحطاني طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين.
، فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة مريض مع ورم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة مريض مع ورم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.