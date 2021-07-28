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وقّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تفعيل العمل المشترك وتطويره، ومن ذلك مساعدة وتمكين الأيتام للاستقلالية مستقبلاً، والمساهمة في تفعيل "مسارات خدمة المجتمع" المقدَّمة من مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة.
وتتضمن المسارات: مسار "ذوي العزم" الموجَّه لفئة المتدربات من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسار "صلة" لخدمة المتدربات من الصم وضعاف السمع، ومسار "إخاء" للمتدربات من نزيلات دور الأيتام، ومسار "عرفان" المختص بالمتدربات من أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى.
كما تتضمن المذكرة تسهيل إجراءات التسجيل للمتقدمات وفق هذه المسارات، وتجهيز بيئة تدريب تتناسب مع احتياجات المتقدمات، إضافة إلى إقامة ورش عمل للمستفيدين حول آلية التسجيل بالمنصة الإلكترونية للمدرسة، بما يمكّن المتقدمات من التسجيل بسهولة في مختلف المسارات.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:26 PM
لمساعدة الأيتام على الاستقلالية مستقبلاً وتفعيل مسارات خدمة المجتمع"مذكرة تفاهم" بين "الموارد البشرية" بمكة و"مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة"
وقّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تفعيل العمل المشترك وتطويره، ومن ذلك مساعدة وتمكين الأيتام للاستقلالية مستقبلاً، والمساهمة في تفعيل "مسارات خدمة المجتمع" المقدَّمة من مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة.
وتتضمن المسارات: مسار "ذوي العزم" الموجَّه لفئة المتدربات من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسار "صلة" لخدمة المتدربات من الصم وضعاف السمع، ومسار "إخاء" للمتدربات من نزيلات دور الأيتام، ومسار "عرفان" المختص بالمتدربات من أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى.
كما تتضمن المذكرة تسهيل إجراءات التسجيل للمتقدمات وفق هذه المسارات، وتجهيز بيئة تدريب تتناسب مع احتياجات المتقدمات، إضافة إلى إقامة ورش عمل للمستفيدين حول آلية التسجيل بالمنصة الإلكترونية للمدرسة، بما يمكّن المتقدمات من التسجيل بسهولة في مختلف المسارات.
، "مذكرة تفاهم" بين "الموارد البشرية" بمكة و"مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة" ،
المصدر : الخليج 365
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