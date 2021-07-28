، الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 676.251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1934 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1495 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 653.675 حالة.
الأردن
سجلت الأردن 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 768382 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 749025 حالة شفاء بعد تسجيل 661 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10000 حالة.
الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-28
سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 676.251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1934 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1495 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 653.675 حالة.
الأردن
سجلت الأردن 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 768382 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 749025 حالة شفاء بعد تسجيل 661 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10000 حالة.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
07:34 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 676.251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1934 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1495 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 653.675 حالة.
الأردن
سجلت الأردن 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 768382 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 749025 حالة شفاء بعد تسجيل 661 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10000 حالة.
، الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجّل 1527 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.