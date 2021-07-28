محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت لبنان 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 558369 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536623 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7897 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة. خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1224 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28 سجّلت لبنان 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 558369 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536623 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7897 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة. 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 07:07 PM سجّلت لبنان 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 558369 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536623 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7897 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة. ، خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 1224 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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