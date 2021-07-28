، العراق يسجل 13515 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وبها يرتفع إجمالي الإصابات إلى 1590528 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18484 حالة، فيما سجلت 8217 حالة شفاء جديدة لتصل حالات الشفاء إلى 1437759 حالة.