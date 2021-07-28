، ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستان ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أُصيب صيني واحد على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، بمدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة المحلية.
وبينت المصادر أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على سيارة تقل صينيَين اثنين يعملان في مصنع محلي، ما أدى إلى إصابة أحدهما في ذراعه.
وأضافت أن الصيني الجريح في وضع مستقرّ ولحسن الحظ لم يُصب في عضو حيوي.
من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الصين تراقب عن كثب هذا الملف الذي لا يزال موضع تحقيقات.
واعتبر أن هذه الحادثة حالة معزولة.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 9 صينيين في هجوم استهدف حافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية يعملون في مشروع بناء سدّ داسو.
ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
أُصيب صيني واحد على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، بمدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة المحلية.
وبينت المصادر أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على سيارة تقل صينيَين اثنين يعملان في مصنع محلي، ما أدى إلى إصابة أحدهما في ذراعه.
وأضافت أن الصيني الجريح في وضع مستقرّ ولحسن الحظ لم يُصب في عضو حيوي.
من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الصين تراقب عن كثب هذا الملف الذي لا يزال موضع تحقيقات.
واعتبر أن هذه الحادثة حالة معزولة.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 9 صينيين في هجوم استهدف حافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية يعملون في مشروع بناء سدّ داسو.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:48 PM
بكين اعتبرت الحادثة حالة معزولة
أُصيب صيني واحد على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، بمدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة المحلية.
وبينت المصادر أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على سيارة تقل صينيَين اثنين يعملان في مصنع محلي، ما أدى إلى إصابة أحدهما في ذراعه.
وأضافت أن الصيني الجريح في وضع مستقرّ ولحسن الحظ لم يُصب في عضو حيوي.
من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الصين تراقب عن كثب هذا الملف الذي لا يزال موضع تحقيقات.
واعتبر أن هذه الحادثة حالة معزولة.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 9 صينيين في هجوم استهدف حافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية يعملون في مشروع بناء سدّ داسو.
، ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستان ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.