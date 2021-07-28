شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تكشف عن أسباب محاولة بعض الإبل أكل ونهش قدمه "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن سبب محاولة أكل بعض الإبل لقدمه، قائلة:"وجود طفيليات داخلية في الرأس تسبب ألم ومضايقة للحيوان، مما يدفعه لإحداث احتكاك لتجاوز الأزمة".

وأشارت وزارة البيئة إلى وجود طفيليات خارجية أو جسم غريب في قدمه؛ محاولاً التخلص منها عن طريق نهش المنطقة الموجود بها هذه الطفيليات.

ولفتت إلى احتمالية وجود بعض الأمراض المعدية المسببة أعراضًا عصبية تظهر على الحيوان ومن ضمنها النهش وعدم الراحة.

ودعت وزارة البيئة لضرورة مراجعة أقرب فرع أو مكتب أو وحدة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتشخيص هذه الحالة عن طريق طبيب بيطري متمرس.