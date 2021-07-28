شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الاتصالات: سياستنا واضحة للجهات الحكومية في استخدام التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، نائب وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، أن سياسة الوزارة واضحة للجهات الحكومية في استخدام التقنية.

وقال "هيثم" في كلمته بالمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن الوزارة جزء من السياسة الوطنية الرقمية برئاسة مجلس الوزراء والذي يوضح الأطر.

وأضاف: "عندما نتحدث عن الاقتصاد الرقمي ومن خلال سلسلة القيمة حتي نصل إلى رواد الأعمال، وبدأنا بسياسة العرض والطلب وكان هذا جزء من جهود التحفيز ومتعلق بالسياسة الإلكترونية".

كما أكد أنه تم النظر أيضًا إلى السياسات والتشريعات لنتأكد أنها متوافقة رقميًا لنحفز ونطور السوق الرقمي.