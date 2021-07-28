شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة، مشيرا إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران.

وأوضح مركز الأرصاد:"يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة".

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما أن الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.