شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: لا تعارض بين استخدام أدوية السرطان والروماتيزم مع لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن حقيقة تعارض أدوية السرطان والروماتيزم مع لقاح كورونا.

وقال عبدالله عسيري:"لا تعارض بين استخدام أي أدوية -بما في ذلك المضادات الحيوية- حسب الدواعي الطبية قبل أو بعد لقاحات كوفيد".

وأبان:"يجب التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتيزم و السرطان و ما في حكمها لضمان أفضل استجابة مناعية للقاحات".