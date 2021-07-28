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وكيل الصحة: لا تعارض بين استخدام أدوية السرطان والروماتيزم مع لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن حقيقة تعارض أدوية السرطان والروماتيزم مع لقاح كورونا.

وقال عبدالله عسيري:"لا تعارض بين استخدام أي أدوية -بما في ذلك المضادات الحيوية- حسب الدواعي الطبية قبل أو بعد لقاحات كوفيد".

وأبان:"يجب التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتيزم و السرطان و ما في حكمها لضمان أفضل استجابة مناعية للقاحات".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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