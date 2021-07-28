شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: لا تعارض بين استخدام أدوية السرطان والروماتيزم مع لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن حقيقة تعارض أدوية السرطان والروماتيزم مع لقاح كورونا.
وقال عبدالله عسيري:"لا تعارض بين استخدام أي أدوية -بما في ذلك المضادات الحيوية- حسب الدواعي الطبية قبل أو بعد لقاحات كوفيد".
وأبان:"يجب التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتيزم و السرطان و ما في حكمها لضمان أفضل استجابة مناعية للقاحات".