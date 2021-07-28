شكرا لمتابعة خبر عن العمار: 99% من الوفيات تحدث لأشخاص غير محصنين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور أحمد العمار، طبيب متخصص في الصحة العامة، أن 99% من الوفيات تحدث لأشخاص غير محصنين، حسب مركز الوقاية الأمريكي.

وأوضح أحمد العمار خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن الأثر الإيجابي لتلقي لقاح كورونا يدفعنا لتوجيه الناس لأخذه بعدما أثبت فعاليته.

ولفت:"الآن في أمريكا لديهم وفرة لقاحات عالية ويوجد أشخاص لا يحجزون مواعيد لأخذ لقاحاتهم".

وتابع:"لو لم يكن اللقاح ما كانت الحياة تعود لطبيعتها، وهناك خطط لعودة التعليم"، موضحا أن المرحلة الحالية مقصورة على المحصنين.