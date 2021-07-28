شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد عن استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية.والتشطيبات المعمارية.

وتم إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والتي بلغت 60 ترخيصاً، من أجل الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج المبارك بمسطح إجمالي 519,149 متراً مربعاً.

وأشارت الوكالة أيضًا لاستكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة، وفقًا لما جاء بموقع "العربية".

ويستفيد قاصدي بيت الله الحرام من هذه التوسعات المباركة وخدماتها خلال موسم العمرة، وفقا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية.