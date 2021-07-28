«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 25.7 مليوناً

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 25.7 مليونا، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و7.2 ملايين جرعة ثانية.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.44 مليون شخص.

وأكدت وزارة الصحة توفر المواعيد حاليًا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في جميع مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مواصلة لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

ونصحت وزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).