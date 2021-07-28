زراعة قلب صناعي لخمسيني بمدينة الملك عبدالله الطبية

الرياض - محمد عبدالله - نجح مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي) في إجراء سادس عملية زراعة قلب صناعي بالمدينة الطبية، لمريض في العقد الخامس من العمر كان يعاني من ضعف بالجانب الأيسر بعضلة القلب.

أجريت العملية بواسطة فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاري القلب من مختلف التخصصات وفريق متخصص من التخدير والتمريض، مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

كما شارك فريق جراحة القلب وفريق رعاية القلب المفتوح؛ لحاجة هؤلاء المرضى بعد زراعة هذا النوع من الأجهزة إلى رعاية متخصصة على أعلى مستوى من الإمكانات البشرية من أطباء وتمريض وإخصائيين تنفس صناعي وتغذية بالإضافة إلى تجهيزات الرعاية المتقدمة وهو ما يطلق عليه HEART TEAM.

وذكرت المدينة الطبية أنه بعد عملية الاختيار والتقييم يتم عمل جلسات تثقيفية مكثفة للمريض وذويه ويكون أحد أفرادها عضوًا فاعلًا بالعائلة ومشاركاً في تقديم الرعاية للمريض بالإضافة للزيارات المنزلية المتعددة لتهيئة البيئة المناسبة بالمنزل لماقبل وبعد إجراء العملية.

يأتي ذلك فضلًا عن مشاركة فاعلة ومهمة لفريق متكامل من مكافحة العدوى لتهيئة المشفى لمثل هـؤلاء المرضى والتأكد من سلامتهم وخلو المنطقة من أي أمراض معدية والمشاركة بالبروتوكولات المعدة لمثل هذه البرامج.

وتكللت العملية بالنجاح، وبعد استقرار حالة المريض غادر العناية المركزة إلى قسم تنويم جناح القلب دون أي مضاعفات ليخرج بعدها إلى منزله بصحة وعافية وبمتابعة مستمرة بالعيادات الخارجية للإطمئنان على حالته الصحية باستمرار.

ويتميز مركز القلب بالمدينة الطبية في القيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.