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توقيف 25 مخالفًا لنظام البيئة أشعلوا النار بأماكن غير مخصصة لها

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الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (25) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (14) مواطنًا و(11) مقيمًا، من الجنسيات المصرية والباكستانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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