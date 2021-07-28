مصادر «عاجل»: ضبط مقيمين بمكة يروجان «العرق المسكر» بحوزتهما 114 قارورة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت الجهات الأمنية المختصة بمكة ممثلة في الدوريات الأمنية الميدانية، مقيمين من الجنسية البرماوية وبحوزتهما 114 قارورة بداخلها مادة العرق المسكر خطّطا لترويجها قبل ضبطهما بحي المنصور.

وكشفت مصادر «عاجل»، أن رجال الأمن بالدوريات الأمنية الميدانية، اشتبهوا في سيارة «كيا» يستقلها شخصان، وعند مشاهدتهما الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء عملهم الميداني بحي المنصور تركا السيارة وهربا داخل أزقة الحي.

وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أنه أثناء تفتيش السيارة عثر بداخلها على 114 قارورة بها مادة العرق المسكر، مؤكدة صدور التوجيهات من قبل قيادات الدوريات الأمنية لسرعة القبض عليهما.

ومن خلال الجهود الأمنية لرجال الأمن تم التعرف على المروجين وهما مقيمان بالعقد الثالث من العمر من الجنسية البرماوية وتم ضبطهما في وقت قصير.

وجرى إعداد محضر بالحالة وتسليم الجانيين مع المضبوطات لمركز شرطة المنصور، والذي تحفظ عليهما بالتوقيف وفتح ملف تحقيق بالقضية مع إشعار فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص قبل الحكم عليهما.