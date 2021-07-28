جامعة أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريًّا لكل المراحل التعليمية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، عودة الدراسة حضوريًّا لكل المراحل التعليمية في مقار وفروع الجامعة، للعام الجامعي المقبل 1443هـ.

وقالت الجامعة، في بيان، إن قرارها بعودة الدراسة حضوريًا جاء بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13/10/1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًّا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأشارت إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

وأهابت الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

وشددت الجامعة على طلبتها بضرورة التحصين «محصن متعاف، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين»، وفي حال عدم التحصين لن يتمكن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.

ونوهت لطلبتها غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا بأن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.