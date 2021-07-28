أخبار السعودية.. إدانة استهداف الحوثي للمدنيين بجازان.. وعقوبة إدخال مستحضر مغشوش

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع قائد الجيش الباكستاني

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الغذاء والدواء» توضح عقوبة إدخال مستحضر بيطري مغشوش

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن ‏محاولة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري أو طباعة أغلفة أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة بقصد الغش يعرض لعقوبات عدة، موضحة أن الحد الأدنى للعقوبة 50 ألف ريال على المصنع، و30 ألف ريال على المستودع الوكيل أو المستورد، و16 ألف ريال على المستودع الموزع، و6 آلاف ريال على منفذ البيع.

سواحل المملكة تعزز تنوعها البيئي بزراعة 14 مليون شجرة «مانجروف» بنهاية العام

احتفى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر باليوم العالمي لصون غابات المانجروف 2021، الذي يصادف 26 يوليو من كل عام، بإعلان نجاحه في زراعة أكثر من 14 مليون شجرة شوري، المعروفة بمسمى "المانجروف"، على امتداد سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في جازان

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأربعاء، من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

«طقس الأربعاء».. أمطار رعدية وزخات برد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.

الحصيني: أجواء حارّة تسود طقس الأربعاء وسحب ممطرة على بعض المرتفعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يسود طقس اليوم الأربعاء أجواءً حارّة نهارًا تستمر حتى أول الليل، لكنها تبدأ في الاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة.

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