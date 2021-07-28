الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة التجارة نحو 7 خطوات لشطب السجل التجاري لأي منشأة.

وأوضحت وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني أن شطب السجل التجاري لأي منشأة يتطلب الدخول على موقع الوزارة ثم الدخول إلى الخدمة ثم الدخول إلى الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور).

الخطوة التالية بحسب وزارة التجارة، هي الضغط على أيقونة «سجلاتي التجارية»، ثم الضغط على «اختيارات» الموجود أمام السجل التجاري واختيار السجل التجاري المرغوب شطبه.

وتابعت أنه يجب الضغط بعد ذلك على شطب واختيار سبب شطب السجل التجاري، وستظهر نافذة ملخص التأكيد على البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب، بعد قبول الطلب يتم طباعة شهادة الشطب عن طريق خيارات طباعة.

اقرأ أيضًا:

3 إجراءات لنقل ملكية المنشأة إلى مالك جديد بنفس السجل التجاري

3 خطوات لتحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة