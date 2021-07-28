6 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 6 مدن في المملكة سجلت الأعلى حرارة اليوم.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، هي الدمام 5ْ0.3 درجة مئوية، الأحساء 4ْ9.4 درجة مئوية، الرياض 4ْ8 درجة مئوية، القيصومة والخرج 4ْ7 درجة مئوية وبريدة 4ْ6 درجة مئوية.

فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدّي إلى تدفُّق السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.

ووفق التقرير، تتهيّأ الفرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.