«العدل»: 4 خطوات لتسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة العدل إن هناك 4 خطوات لتسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز.

وأضافت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تسجيل حساب منشأة يتطلب الدخول على بوابة ناجز واختيار «إدارة الحسابات» من القائمة، ثم اختيار «تفعيل حساب منشأة» ثم تحديد نوع الجهة، ومن ثم إدخال السجل التجاري.

وأكدت وزارة العدل أنه يتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أليا وبقية المنشآت عبر مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.

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