4  مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق في المملكة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد والبالغ إجماليه 1334 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية وفق حصيلة رسمية لوزارة الصحة.

وسجلت المنطقة الشرقية 271 وتلتها منطقة الرياض بـ260 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 239 حالة ومنطقة عسير 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت القصيم 86 حالة، وجازان 82 والمدينة المنورة 67 وحائل 59 ونجران 41 والباحة 33 والحدود الشمالية 32 وتبوك 25 والجوف 12 حالة إصابة جديدة.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1079 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522108، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 502528، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8200 حالة.